Russia, paura durante l'esibizione in un circo: funambolo perde l'equilibrio e cade a terra (Di domenica 26 dicembre 2021) A Tyumen in Siberia, un funambolo ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla pista mentre si stava esibendo in un numero a diversi metri d'altezza. Come si vede nel video diffuso sui social, l'uomo ha tentato di aggrapparsi alla fune ma non è riuscito a evitare la caduta. Il pubblico che stava assistendo allo spettacolo è rimasto con il fiato sospeso. Fortunatamente il funambolo sta bene e non ha riportato fratture L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

