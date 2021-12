Gf Vip: chi è Sophie Codegoni? (Di sabato 25 dicembre 2021) Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizioni del Grande Fratello Vip. Ma chi è la giovane ragazza che ha fatto tanto parlare di sé? Scopriamo insieme cosa c’è nel passato di Sophie Codegoni. Sophie Codegoni è giovanissima, infatti è nata nel 2000 a Varese. Suo padre Stefano Codegoni è proprietario di un noto locale in Corso Como, nel centro della bella vita milanese. Il Leggi su solodonna (Di sabato 25 dicembre 2021)è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizioni del Grande Fratello Vip. Ma chi è la giovane ragazza che ha fatto tanto parlare di sé? Scopriamo insieme cosa c’è nel passato diè giovanissima, infatti è nata nel 2000 a Varese. Suo padre Stefanoè proprietario di un noto locale in Corso Como, nel centro della bella vita milanese. Il

Advertising

MattinoDiVerona : ULSS 9, Buon Natale! Gli auguri speciali dei vip per chi ogni giorno si mette in gioco Leggi tutto:… - infoitcultura : Sonia Bruganelli abbandona il GF Vip: chi prende il suo posto? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli si prende una pausa: ecco chi la sostituirà - infoitcultura : GF Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli che va in vacanza? Ecco cosa viene svelato a Casa Chi - zazoomblog : Chi è e cosa fa nella vita Silvana Curcio fidanzata di Biagio D’Anelli del Gf Vip - #nella #Silvana #Curcio… -