UFC | il programma provvisorio del 2022 | Vettori per la gloria | McGregor al ritorno Occhi su Di Chirico

(Di sabato 25 dicembre 2021) Si è chiuso con le braccia al cielo di Charles Oliveira il 2021 di arti marziali miste e di Ufc. Battendo Dustin Poirier, il campione brasiliano lancia la sfida agli altri re della categoria dei pesi leggeri, a partire da Justin Gaethje, prossimo sfidante al titolo. Ma la divisione è bollente e i nomi sono di quelli importanti. Khabib Nurmagomedov non tornerà, in compenso c’è il suo erede: Islam Makhachev ha scalato vertiginosamente la classifica del ranking ed è ad un passo dalla ‘title shot’. Sullo sfondo Conor. Già, Conor. Ancora alle prese con il recupero dall’infortunio grave alla caviglia contro Poirier, ‘The Notorius’ è pronto a tornare, ha già iniziato a fare sparring e la Primavera delpotrebbe essere il momento giusto per rivederlo all’opera, con l’obiettivo di tornare a competere per i piani alti del Ranking. Chi è già in alto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UFC programma

Blasting News Italia

APPROFONDIMENTI, McGregor: il carcere, i guadagni, i segreti del CR7 delle arti marziali ... Come detto, Conor ha nel suosei pasti al giorno: i tre principali (colazione, pranzo e cena) e ...Chi vincerà, dovrà poi difendere il titolo contro Justin Gaethje, in attesa di Islam Makhachev, da molti considerato il nuovo Khabib Nurmagomedov inPRELIMINARE Notte tra sabato e ...Jared Cannonier e Derek Brunson non si affronteranno più a UFC 270, ma a UFC 271, in programma per il 12 febbraio.Adesanya vs Whittaker 2 è stato finalmente ufficializzato come main event titolato di UFC 271, PPV in programma per il 12 febbraio.