Scontro tra auto lungo la tangenziale | un ferito e lunghe code

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente in tarda mattinalache collega le varie uscite per Benevento. Per cause da definire, duesi sono scontrate. Il bilancio parla di un. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia che ha dovuto veicolare il traffico che si è generato. Una lunga coda con rallentamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

