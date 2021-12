Maria De Filippi e il rapporto difficile con il sesso | “Sono una…”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Deha fatto delle dichiarazioni sulla sfera sessuale a uno dei giornalisti più importanti. Ecco di chi stiamo parlando e cosa ha detto.Deè una conduttrice televisiva che ha fatto e sta facendo la storia della tv in Italia. I suoi programmivisti da milioni di persone, come, ad esempio, Uomini e donne, Amici, C’è posta per te, ma anche quelli che non conduce ma che gestisce con la sua casa di produzione, Tu si que vales.Dealla presentazione dei palinsesti Mediaset – Getty Images La conduttrice è sposata da anni con il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo. Insieme hanno deciso di adottare un figlio, Gabriele, il quale ora lavora nella redazione dei programmi diDe ...

yoonieisbby : RT @hwagaemarkt: maurizio costanzo e maria de filippi - hopeside__ : RT @hwagaemarkt: maurizio costanzo e maria de filippi - zairaah_ : RT @hwagaemarkt: maurizio costanzo e maria de filippi - hiraeth136 : RT @hwagaemarkt: maurizio costanzo e maria de filippi - woosangumiu : RT @hwagaemarkt: maurizio costanzo e maria de filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Uomini e Donne, ecco il fidanzato di Tina Cipollari: l'opinionista del programma diDeparla del suo nuovo amore. Il dating show diDeè andato in pausa per le festività natalizie, ma continua comunque a far parlare e non soltanto per i recenti avvenimenti ......chiusura dei teatri inanellando un successo dietro l'altro come il progetto pop "My Way" in collaborazione con il rapper Marco Baruffaldi (noto per il boom di ascolti al programma diDe...Amici 21: anche nella scuola di Maria De Filippi è arrivato il Natale e i ragazzi festeggiano in casetta. Scopriamo cosa è successo.Era esattamente il 2017 quando Emma Muscat prendeva parte ad Amici, ma ricordate com’era? Oggi è così: difficile da crederci.