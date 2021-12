Karsdorp: «Mi piaceva bere e uscire, ora non succede più. Mourinho mi rende migliore» (Di venerdì 24 dicembre 2021) In una recente intervista a Elf Voetbal, il terzino della Roma, Rick Karsdorp, ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del rapporto con Mourinho. «I tifosi dovrebbero supportare la squadra, alcune volte veniamo fischiati troppo e con troppa fretta. Ho avuto tanti infortuni e la gente ha iniziato a chiedersi se potessi giocare ad alto livello e potessi tornare in forma. Dopo il prestito al Feyenoord, sono tornato a Roma e ora sono determinato ad avere successo. Per il momento sono un titolare e sono contento». Sulle differenze tra il derby Feyenoord-Ajax e quello Roma-Lazio: «La passione per la Roma è chiara, soprattutto quando affrontiamo la Lazio. Secondo me il derby di Roma è più intenso di Feyenoord-Ajax. Se giochi bene nel derby sei un eroe, altrimenti ricevi critiche. Devo dire che le persone criticano più qui che al Feyenoord». Su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) In una recente intervista a Elf Voetbal, il terzino della Roma, Rick, ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del rapporto con. «I tifosi dovrebbero supportare la squadra, alcune volte veniamo fischiati troppo e con troppa fretta. Ho avuto tanti infortuni e la gente ha iniziato a chiedersi se potessi giocare ad alto livello e potessi tornare in forma. Dopo il prestito al Feyenoord, sono tornato a Roma e ora sono determinato ad avere successo. Per il momento sono un titolare e sono contento». Sulle differenze tra il derby Feyenoord-Ajax e quello Roma-Lazio: «La passione per la Roma è chiara, soprattutto quando affrontiamo la Lazio. Secondo me il derby di Roma è più intenso di Feyenoord-Ajax. Se giochi bene nel derby sei un eroe, altrimenti ricevi critiche. Devo dire che le persone criticano più qui che al Feyenoord». Su ...

