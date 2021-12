I Carabinieri portano doni all’ospedale dei Bambini di Palermo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche quest’anno idel Reparto Servizi Magistratura di, Sezioni Scorte e Tribunali, hanno dato il loro contributo in favore dei piccoli pazienti del Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico “G. Di Cristina”: accompagnati da Babbo Natale, ihanno donato alcuni televisori, destinati alle camere dei bimbi ricoverati, e un regalo per ciascuno (Monrealelive.it)

Advertising

MeliRenato : I Carabinieri portano il Natale tra i piccoli pazienti dell’ospedale dei Bambini - HugeBelin : RT @GenovaQuotidian: Zena a Manetta e Carabinieri portano doni di Natale ai bimbi del Gaslini - GenovaQuotidian : Zena a Manetta e Carabinieri portano doni di Natale ai bimbi del Gaslini - HoloPasta_fan : @RosaCroce00 @IvanRamondo @Jenny041178 @barbarab1974 @_Carabinieri_ Bassa letalità e alta contagiosità portano lo s… - LArcozzi : @Edoenonsolo @DBarillarisson valla a recuperare a Crevalcore altrimenti i Carabinieri se la portano via -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri portano

GenovaQuotidiana

Sul fatto stanno indagando i. Il locale è dotato di telecamere interne che potrebbero aver ripreso i ladri. Listen to my podcast Nessun IframesLe indagini sin qui condotte dal reparto territoriale deidi Olbia e dal commissariato di polizia di Olbiaa pensare che il corpo ritrovato a bordo strada a Putzolu, sulla Olbia - ...L'incidenza risale, raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% di ieri. La Campania è la terza regione per numero di contagi ...MONTECRESTESE- 25-12-2021-- Furto la notte di Natale al Monkey’s pub in frazioni Pontetto a Montecrestese. I ladri sono entrati dalla porta d’ingresso e portata via la cassa. Sul fatto stanno indagand ...