Boschi | “Con Conte rischiavamo l’autodistruzione | con Draghi siamo un modello per l’Europa”

ROMA – "Un anno fa rischiavamo l'autodistruzione con Conte, ora con Draghi siamo un modello per l'Europa". Lo afferma l'ex ministra Maria Elena Boschi (foto), parlamentare di Italia Viva, che ha rilasciato un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "Il Messaggero".

