Booster a 4 mesi, ipotesi via il 10 gennaio. Ma in Europa c'è chi l'ha ridotto a 3 (e pensa alla quarta dose) (Di sabato 25 dicembre 2021) Il via libera è già arrivato, sulla data c'è ancora incertezza. I richiami del vaccino verranno somministrati a 4 mesi dalla seconda dose e non più a 5 come invece... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 dicembre 2021) Il via libera è già arrivato, sulla data c'è ancora incertezza. I richiami del vaccino verranno somministrati a 4secondae non più a 5 come invece...

Advertising

adrianobiondi : Cabina di regia ha partorito il topolino contro #Omicron. Ffp2 su mezzi pubblici, booster vaccino dopo 4 mesi e tam… - Agenzia_Ansa : Il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi. La circolare del ministero della Salute sancisce il passaggio dei… - MediasetTgcom24 : Vaccino, ufficiale: il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi #COVID - Fmar18874440 : RT @autocostruttore: Nuovo record di casi in Gran Bretagna e in Francia. Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi Siamo a 3 dosi di vaccino… - Warddaytw : RT @ilmessaggeroit: Booster a 4 mesi, ipotesi via il 10 gennaio. Ma in Europa c'è chi l'ha ridotto a 3 (e pensa alla quarta dose) https://t… -