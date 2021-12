Taranto: via libera al cantiere Ferretti, in arrivo oltre 200 posti di lavoro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Via libera al gruppo Ferretti per la realizzazione a Taranto di un nuovo cantiere nautico di oltre 65.500 metri quadrati coperti su un’estensione totale di 220.000 metri quadrati, per un impatto occupazionale diretto di oltre 200 addetti (a cui si aggiunge l’indotto). Ferretti, per il cantiere a Taranto in arrivo 14 milioni Il gruppo Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, in una nota esprime “soddisfazione per la ratifica del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) delle risorse sia nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo di Taranto che per ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Viaal gruppoper la realizzazione adi un nuovonautico di65.500 metri quadrati coperti su un’estensione totale di 220.000 metri quadrati, per un impatto occupazionale diretto di200 addetti (a cui si aggiunge l’indotto)., per ilin14 milioni Il gruppo, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, in una nota esprime “soddisfazione per la ratifica del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) delle risorse sia nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo diche per ...

Advertising

Oltreilfatto : TARANTO, TURCO (M5S): «VIA LIBERA AL GRUPPO FERRETTI, 200 NUOVI POSTI DI LAVORO» - TSTARANTO : Turris-Taranto, Il Presidente corallino Colantonio: 'Gli incidenti? Così si allontanano dal calcio p - SudECoesione : Il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge 'Recovery'. Dalle ZES al FSC, da… - InfoMarittime : Nell'area ex Belleli, oltre 22 ettari di struttura in cui occupare fino a 200 persone. Galassi: 'Un centro di ricer… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Taranto. -