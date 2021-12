Scream in 4K UHD | la recensione | il cult horror di Wes Craven come non l' avete mai visto prima

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladiin 4K UHD: grazie all'edizione di Koch Media per il 25° anniversario, il celebre film che ha lanciato Ghostface splende in un video davvero super. A 25 anni dall'uscita del primo capitolo della saga diretto da Wes(e il prossimo anno ci sarà il quinto film della serie), che fece entrare nell'immaginario collettivo una vera icona del cinemaGhostface, adesso quelcapostipite è approdato in homevideo nel miglior formato video possibile.vedremo nelladiin 4K UHD, la nuova edizione targata Koch Media rende degnamente omaggio a uno dei filmpiù celebri, divenuto famoso soprattutto per merito di una maschera bianca e nera ispirata all'Urlo di ...

La recensione di Scream in 4K UHD: grazie all'edizione di Koch Media per il 25° anniversario, il celebre film che ha lanciato Ghostface splende in un video davvero super. A 25 anni dall'uscita del pri ...