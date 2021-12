Nonno Mario non va in pensione | ma rischia di finire ai giardinetti Draghi si candida al Quirinale E i partiti vanno in fibrillazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Unal servizio delle istituzioni”. Sta tutta qui, in questa definizione coniata da, la formaletura al Colle dell’attuale premier. Che, nel corso della conferenza stampa di fine anno (leggi l’articolo – qui il video), cerca di destreggiarsi, in uno slalom degno dei più abili sportivi, tra le domande su un suo ipotetico trasloco da Palazzo Chigi al Colle. Ma alla fine viene tradito dai suoi istinti e desideri. “Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e unal servizio delle istituzioni”, dice e di fatto sialla successione di Sergio Mattarella. E nella corsa per raggiungere il Colle più alto non ci sono più ostacoli per...