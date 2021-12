Cos’è la tassa di successione e come funziona (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’imposta di successione (e non tassa di successione, contrariamente a quanto si possa pensare) è un’imposta indiretta da erogare all’Agenzia delle Entrate in caso di eredità. Essa va pagata quando si ricevono in eredità beni mobili, immobili, diritti reali o denaro. La cifra da versare varia in base al calcolo dell’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione di successione che i soggetti interessati sono obbligati a presentare. Andiamo nel dettaglio delle dinamiche di questa imposta, così che si possa comprendere a fondo il suo funzionamento in caso di eredità. Scopri ciò che devi sapere su QuiFinanza. Cos’è l’imposta di successione La successione è un evento legale che si verifica quando un soggetto entra nelle posizioni giuridiche di un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’imposta di(e nondi, contrariamente a quanto si possa pensare) è un’imposta indiretta da erogare all’Agenzia delle Entrate in caso di eredità. Essa va pagata quando si ricevono in eredità beni mobili, immobili, diritti reali o denaro. La cifra da versare varia in base al calcolo dell’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione diche i soggetti interessati sono obbligati a presentare. Andiamo nel dettaglio delle dinamiche di questa imposta, così che si possa comprendere a fondo il suomento in caso di eredità. Scopri ciò che devi sapere su QuiFinanza.l’imposta diLaè un evento legale che si verifica quando un soggetto entra nelle posizioni giuridiche di un ...

