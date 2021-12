Barbara D’Urso ai fan: “Non sono malata, ci vediamo a gennaio” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Barbara D'Urso ha rassicurato i suoi fan, alcuni si erano preoccupati delle sue condizioni di salute non avendola vista in televisione. I fan di Barbara D'Urso possono stare tranquilli: la conduttrice sta bene e tornerà a gennaio alla conduzione di Pomeriggio 5. La pausa natalizia prevista da Canale 5 le ha permesso di prendere qualche settimana di riposo, la cosa però ha allarmato i suoi telespettatori. 'Carmelita', per tranquillizzarli, ha pubblicato un lungo post nelle storie di Instagram dando loro appuntamento al 14 gennaio. Da alcuni giorni Pomeriggio 5 è diventato Pomeriggio 5 News, al timone della trasmissione c'è Simona Branchetti, la giornalista che gli spettatori della rete ammiraglia di Mediaset conoscono per il programma Morning News. Il cambio era stato … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021)D'Urso ha rassicurato i suoi fan, alcuni si erano preoccupati delle sue condizioni di salute non avendola vista in televisione. I fan diD'Urso posstare tranquilli: la conduttrice sta bene e tornerà aalla conduzione di Pomeriggio 5. La pausa natalizia prevista da Canale 5 le ha permesso di prendere qualche settimana di riposo, la cosa però ha allarmato i suoi telespettatori. 'Carmelita', per tranquillizzarli, ha pubblicato un lungo post nelle storie di Instagram dando loro appuntamento al 14. Da alcuni giorni Pomeriggio 5 è diventato Pomeriggio 5 News, al timone della trasmissione c'è Simona Branchetti, la giornalista che gli spettatori della rete ammiraglia di Mediaset conoscono per il programma Morning News. Il cambio era stato …

Advertising

infoitcultura : Barbara d’Urso rompe il silenzio sull’assenza da Pomeriggio 5 e rivela ai fan come sta e cosa sta succedendo - infoitcultura : Barbara D'Urso 'Non ho il covid, sto una favola'/ 'Assente a Pomeriggio 5 perché…' - simonecossu23 : @Annie6812 @ylesweet666 Ti ho detto di ascoltare bassetti? Sono tutti a livello basso, la loro opinione ha la stess… - Lorena09085740 : @pomeriggio5 Mamma mia pomeriggio non si può più guardare pomeriggio cinque con un altra costruttrice. Barbara d'urso e la migliore - TaniaBottania : @terronible @ares982 @albiz94 @RobiVil @GuidoAnselmi7 Pensavo fosse un film, ma sulla cinematografia di barbara d'u… -