Asl Rm 1 | hub Explora aperto anche a Natale e Santo Stefano

Roma – "Le prenotazioni in questo hub stanno andando molto bene, non c'è uno spazio vuoto, anzi a volte alcuni genitori vengono a fine giornata perchè sperano di ricevere la somministrazione, magari per qualcuno che non si è presentato." "Noi saremo aperti anche il giorno di Natale e il primo dell'anno, e voglio ricordare che ogni bambino che riceve il vaccino avrà la possibilità di visitare gratuitamente il museo Explora". Lo spiega all'agenzia Dire, Teresa Ierardi, responsabile vaccinale dell'Asl Roma 1 che segue la campagna presso il museo Explora e il centro vaccinale nel quartiere Nomentano. (Agenzia Dire)

