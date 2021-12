(Di martedì 21 dicembre 2021) Avvenire intervista Gianluca. L’ex portiere indica il Milan come anti-Inter per la lotta allo scudetto. «Il Milan. Lo pensavo all’inizio del campionato e lo penso ora, anche se sta passando una fase di appannamento, anche a causa delle tante assenze. Il Napoli si è ripreso, l’Atalanta dovrà dare segnali dopo il crollo in casa con la Roma; certo, ci sono anche loro, ma sono convinto che il Milan – senza l’impegno di Champions – si possa concentrare solo sul campionato e questo è un grande vantaggio. L’anno scorso per l’Inter l’eliminazione fu in qualche modo decisiva per l’allungo in campionato». Aviene chiesto anche chi è, secondo lui, il miglior portiereA. Indica, del Milan, ma fa i complimenti anche al numero uno del Napoli,. «A me piace ...

Advertising

napolista : #Pagliuca: «I migliori portieri della Serie A? Maignan e #Ospina» Ad Avvenire: «David era partito come riserva di… - acmysterio : RT @BolognaSpazio: ?? | Oggi è il compleanno di uno dei portieri italiani migliori di sempre, che con la maglia del Bologna vanta ben 270 pr… - passione_inter : ?? Buon compleanno @gianluca_pagliuca_official, 55 years today! ??? Pararigori, recordman, uno dei migliori portieri… - njrlouiss : RT @BolognaSpazio: ?? | Oggi è il compleanno di uno dei portieri italiani migliori di sempre, che con la maglia del Bologna vanta ben 270 pr… - BolognaSpazio : ?? | Oggi è il compleanno di uno dei portieri italiani migliori di sempre, che con la maglia del Bologna vanta ben 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagliuca migliori

Il Tirreno

CALCIO C - Derby senza grandi emozioni. I rossoneri hanno avuto leoccasioni, clamorosa con Babbi alla fine del primo tempo, ma non hanno segnato inanellando ...il tecnico Guido(a sua ...Il match in questione è stato scelto dall'emittente che trasmette legare di ogni turno ... La formazione allenata da Guidoè in serie positiva da sei partite, in cui ha conquistato ...Con un pizzico di "cattiveria" in più in zona gol, la Lucchese avrebbe potuto doppiare la boa di metà cammino in una posizione di classifica a ridosso delle squadre favorite alla vigila. Ma anche i 25 ...LUCCA. Guido Pagliuca non ha bei ricordi del colore arancio. Una sconfitta interna contro la Pistoiese il 16 novembre 2014 gli costò l’esonero dalla Lucchese. I rossoneri con l’uomo in meno dopo l’esp ...