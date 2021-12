Gianluca Vialli, il tumore non va via: “A volte è più presente altre meno” (Di martedì 21 dicembre 2021) Gianluca Vialli non lo chiama tumore, lo chiama “ospite indesiderato”. La malattia non riesce a togliergli la voglia di fare, la forza, Vialli lotta e continua ad essere forte. E’ durante la presentazione del suo libro “Gonfia la rete” che a tv Cremona 1 risponde alla domanda sulle sue condizioni di salute. Vialli ringrazia per la domanda, ne parla senza nascondere che il tumore c’è sempre. Ironizza, resta il campione di sempre, lo sportivo di sempre: “Diciamo che sto facendo un periodo di, chiamiamola manutenzione”. Una domanda semplice ma è la più importante: “Sto abbastanza bene ma non ho ancora completato questo viaggio. L’ospite indesiderato è ancora con me. Ogni tanto è un po’più presente e a volte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021)non lo chiama, lo chiama “ospite indesiderato”. La malattia non riesce a togliergli la voglia di fare, la forza,lotta e continua ad essere forte. E’ durante la presentazione del suo libro “Gonfia la rete” che a tv Cremona 1 risponde alla domanda sulle sue condizioni di salute.ringrazia per la domanda, ne parla senza nascondere che ilc’è sempre. Ironizza, resta il campione di sempre, lo sportivo di sempre: “Diciamo che sto facendo un periodo di, chiamiamola manutenzione”. Una domanda semplice ma è la più importante: “Sto abbastanza bene ma non ho ancora completato questo viaggio. L’ospite indesiderato è ancora con me. Ogni tanto è un po’piùe a...

Advertising

lapoelkann_ : Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole.… - Corriere : Gianluca Vialli e la lotta al tumore: «L’ospite indesiderato è ancora con me. Ma io res... - simonmagic77 : RT @CuoreRoberto: L'ospite indesiderato è ancora con me, a volte più presente, altre meno. Spero mi possiate sopportare ancora per tanti an… - TOSADORIDANIELA : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… - CirmiFiorenza : RT @Corriere: Vialli e il tumore: «L’ospite indesiderato è sempre con me. Ma io resto ottimista» -