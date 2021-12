Mattarella | ' non rinunciamo a differenze ma uniti nelle grandi scelte'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Nonallee alle diversità. Ma sappiamo esseresulle, quando le circostanze della vita lo richiedono". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni. "L'augurio che rivolgo a voi e al nostro amato Paese –per il futuro- è che lo spirito costruttivo e collaborativo, reciprocamente rispettoso, possa divenire un tratto stabile dei rapporti istituzionali. E' questo lo spirito -ha concluso il Capo dello Stato- che ha costruito la Repubblica e ne alimenta la vita, rafforza tutte le istituzioni, conferisce autorevolezza e alimenta la fiducia nell'Italia".

Advertising

elio_vito : Renzi non riconosce i suoi errori e le sue sconfitte e cerca di prendersi meriti che non ha. L’incarico a Draghi di… - ladyonorato : L’approvazione della ennesima proroga dello #STATODIEMERGENZA da parte del consiglio dei ministri burattini e l’ok… - RaiNews : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alla XIV conferenza degli ambasciatori alla Farnesina - fo1984 : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'La normalità che, ad oggi, siamo riusciti a riconquistare (circondata da cautele e da misure di vigilanza sanit… - mi_lo_rd : RT @GiovaQuez: Mattarella: 'La normalità che, ad oggi, siamo riusciti a riconquistare (circondata da cautele e da misure di vigilanza sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella non

Così il capo dello Stato, Sergioallo scambio di auguri con i Rappresentanti delle ...ci sentiamo più in balìa degli eventi". " Alla fine di questo anno dobbiamo essere orgogliosi della ...ci sentiamo più in balìa degli eventi". Il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo saluto alle Alte cariche dello Stato in occasione delle festività traccia un bilancio positivo ...«La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con ...Non rinunciamo alle differenze e alle diversità ... Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che al Quirinale ha incontrato le Alte cariche dello Stato Secondo Mattarella ...