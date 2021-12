Maria De Filippi battibecca con un Cavaliere a Uomini e Donne: “Tu a mia domanda rispondi una bugia?” (Di martedì 21 dicembre 2021) La puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne è stata particolarmente frizzantina. Maria De Filippi ha battibeccato con Luigi, dopo che il Cavaliere aveva affermato di essersi sentito costretto dalla redazione a corteggiare una Dama. Maria De Filippi ha detto francamente la sua opinione su Luigi e ha provato a far emergere la realtà. Nella confusione generale si è inserito anche Armando Incarnato, che ha candidamente ammesso di aver registrato una telefonata di Marika Geraci. Maria De Filippi s’infuria con Luigi La puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne, ci ha dato tutte le soddisfazioni che aspettavamo da un po’. Un mix tra liti feroci, accuse e attacchi epici di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La puntata del 20 dicembre diè stata particolarmente frizzantina.Dehato con Luigi, dopo che ilaveva affermato di essersi sentito costretto dalla redazione a corteggiare una Dama.Deha detto francamente la sua opinione su Luigi e ha provato a far emergere la realtà. Nella confusione generale si è inserito anche Armando Incarnato, che ha candidamente ammesso di aver registrato una telefonata di Marika Geraci.Des’infuria con Luigi La puntata del 20 dicembre di, ci ha dato tutte le soddisfazioni che aspettavamo da un po’. Un mix tra liti feroci, accuse e attacchi epici di ...

