L’affondo di Mattarella: "Sui media forse troppo spazio ai no-vax" (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Le poche eccezioni - alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico - non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani". Lo dice il Presidente della Repubblica... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Le poche eccezioni - alle quali è statodato uno sproporzionato risaltotico - non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani". Lo dice il Presidente della Repubblica...

