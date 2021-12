Ha aperto «Nonno», il primo distributore di eccellenze made in Italy (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella periferia nord-ovest di Milano ha appena inaugurato un negozio “sperimentale” aperto 24 ore su 24 in cui la merce, dall'abbigliamento agli accessori, dai prodotti enogastronomici a libri di piccoli editori indipendenti viene erogata da distributori automatici. Il progetto si chiama «Nonno» (sul nome ci torniamo più avanti) e lo ha voluto Alberto Zanone - che chi conosce un minimo la storia dei tessuti non potrà non conoscere - con l'idea di rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio una serie di articoli, spesso in limited edition, prodotti direttamente dalla materia prima al capo finito, incoraggiando un consumo etico, consapevole e sostenibile. «La fortuna di nascere 68 anni fa a Biella, dove vengono prodotti i filati e i tessuti qualitativamente migliori del mondo, mi ha consentito di calibrare una proposta che ha come caratteristica ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella periferia nord-ovest di Milano ha appena inaugurato un negozio “sperimentale”24 ore su 24 in cui la merce, dall'abbigliamento agli accessori, dai prodotti enogastronomici a libri di piccoli editori indipendenti viene erogata da distributori automatici. Il progetto si chiama «» (sul nome ci torniamo più avanti) e lo ha voluto Alberto Zanone - che chi conosce un minimo la storia dei tessuti non potrà non conoscere - con l'idea di rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio una serie di articoli, spesso in limited edition, prodotti direttamente dalla materia prima al capo finito, incoraggiando un consumo etico, consapevole e sostenibile. «La fortuna di nascere 68 anni fa a Biella, dove vengono prodotti i filati e i tessuti qualitativamente migliori del mondo, mi ha consentito di calibrare una proposta che ha come caratteristica ...

