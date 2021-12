Giorgio Lugaresi | chi è l’ex presidente del Cesena in bancarotta

Leggi su ck12

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere sulpatron dei romagnoli,, prima di veder fallire il club deldel, che ha patteggiato la pena di 3 anni e 2 mesi per il celebre patteggiamento che ha riguardato il crac della squadra calcistica del. POTREBBE INTERESSARTI: Mauro Icardi e Wanda Nara nella bufera: accusati di riciclaggio (fonte: gettyimages)Era il 2018 quando la società calcistica è fallita e portando con sé l’accusa per difraudolenta per. L’inchiesta è passata alla storia con il nome di “Fantacalcio” e ha coinvolto 21 persone secondo la Procura ...