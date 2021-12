‘Arika & Neil’, in concorso per il David di Donatello. (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Emanuela Del Zompo. Il cortometraggio Arika & Neil prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo con Michael Segal, Adriana Russo, Rosanna Gambone, Laura Sorel, Simone Frateschi e Daniele Pacchiarotti è in concorso ai premi David di Donatello 2022. Dopo i successi ottenuti al festival Nazionali ed Internazionali, il 2022 si preannuncia ricco di Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Emanuela Del Zompo. Il cortometraggio Arika; Neil prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zompo con Michael Segal, Adriana Russo, Rosanna Gambone, Laura Sorel, Simone Frateschi e Daniele Pacchiarotti è inai premidi2022. Dopo i successi ottenuti al festival Nazionali ed Internazionali, il 2022 si preannuncia ricco di

Advertising

freeskipperIT : 'Arika & Neil', in concorso per il David di Donatello. - Arika_must_die : RT @qnomeimporta: m siento fatal - giuseppe2101 : Arika & Neil prodotto da Emanuela Del Zompo in concorso al Donatello 2022 - Scisciano : Il cortometraggio Arika & Neil: Il cortometraggio Arika & Neil prodotto, diretto ed interpretato da Emanuela Del Zo… - Scisciano : Il cortometraggio Arika & Neil -