Viky Varga | l’ultima foto scalda il web | “Non può essere più natalizio di così”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viky Varga

CalcioToday.it

L'ex calciatore Pellè (lo scorso anno ha giocato col Parma) a un galà con. L'ex attaccante e la fidanzata si godono una festa di gala russa tra amicie Pellè che festa! A Dubai tra vodka, balli. L'ex attaccante e la fidanzata si godono una festa di ...In questi giorni di moda sfrenata a Milano, laha condiviso moltissimi outfit incantevoli che su di lei sono divini. Indubbiamente è stata una delle protagoniste della settimana della moda.La modella, compagna di Pellè, non finisce mai di stupire i follower di Instagram con scatti che mettono in mostra la sua incredibile bellezza ...Viky Varga accende il web con una foto in intimo direttamente da casa sua. "Non può essere più natalizio di così", il commento ...