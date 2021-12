Varriale | “Il Napoli è l’anti Inter”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha trovato una vittoria importantissima a Milano e ha raggiunto i rossoneri al secondo posto in classifica. Il giornalista di Rai Sport, Enrico, tramite il suo profilo Twitter, ha elogiato la vittoria degli azzurri e ha anche commentato l’episodio del gol annullato al Milan. Eljif Elmas Gol “È il. Fondamentale vittoria degli uomini di Spalletti che capitalizzano il gol di Elmas con una grande prova difensiva. Polemiche nel finale per l’annullamento del gol di Kessié deciso dal Var. Fuorigioco discutibile, ma netto il fallo di Giroud su Ghoulam”. É @sscl'anti @. Fondamentale vittoria degli uomini di #Spalletti che capitalizzano il gol di #Elmas con una grande prova difensiva.Polemiche nel finale per ...

