Lazio | tifosi duri con Acerbi | le scuse social non bastano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il gesto diinGenoa, nonostante ledel difensore, non è stato perdonato daibiancocelesti: reazioni dure Continua la polemica per il gesto diverso idopo il gol contro il Genoa. Il centrale biancoceleste ha zittito la tifoseria, salvo poi chiedere scusa con un video suiche non sono state accettare daiche commentanoil post del calciatore: «Gesti inaccettabili» scrivono per la maggiore. Ora sta al difensore ricucire il rapporto con le prestazioni sul campo. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Continuano le polemiche dopo il gesto di #Acerbi ?? - grandelazio : ??Buongiorno Laziali?? - illuminista3 : @californiet Tifosa occasionale. Noi veri tifosi la nostra lazio non la lasciamo mai sola mai. #SSL1900 - LazioChannel : Acerbi punge tifosi : 'Allo stadio non c'è nessuno' #Acerbi #tifosi #ultime-notizie - ansacalciosport : Calcio: Lazio; Acerbi zittisce tifosi dopo gol poi si scusa. Difensore, 'preso da adrenalina, voglio solo bene club… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tifosi

La Juventus lavora al colpo di calciomercato in vista di gennaio, possibile super scambio con ladi LotitoVia Arthur per Luis Alberto. La scelta deibianconeri arriva tramite un sondaggio di Calciomercato.it su Telegram. Nemmeno l'arrivo in panchina di Max Allegri è servito al ...... finisce 12 - 4 per i padroni di casa, spinti sugli spalti soltanto da 100autorizzati dal ...il CN Posillipo nell'ultimo impegno del 2021 ? Il TeLiMar vince facile in trasferta contro la...Il gesto di Acerbi in Lazio Genoa, nonostante le scuse social del difensore, non è stato perdonato dai tifosi biancocelesti: reazioni dure Continua la polemica per il gesto di Acerbi verso i tifosi do ...RASSEGNA STAMPA - Lazio – Genoa si è conclusa con una bella vittoria per i biancocelesti macchiata da un gesto sgradevole di Francesco Acerbi, dettato forse dal nervosismo accumulato ...