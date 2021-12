Icardi-Juventus: vantaggi e svantaggi del possibile affare (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus sembra aver deciso di puntare su Mauro Icardi; trattativa che porterebbe vantaggia e svantaggi al club bianconero. Icardi (Getty Images)Gli obiettivi di mercato della Juventus, in vista di gennaio, sono fondamentalmente due: il regista e l’attaccante. Mentre per il centrocampo non sembra ancora esserci un’idea precisa (Tolisso e Zakaria in cima alla lista del desideri), il discorso è completamente diverso per quanto riguarda la punta. La società bianconera, considerando le difficoltà nell’arriva a Vlahovic, ha deciso di puntare in maniera piuttosto decisa su Mauro Icardi. L’argentino, ormai fuori dal progetto tecnico del PSG, gradirebbe un ritorno in Italia per poter tornare ad essere protagonista su un campo da calcio (ultimamente il suo nome è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 dicembre 2021) Lasembra aver deciso di puntare su Mauro; trattativa che porterebbea e sal club bianconero.(Getty Images)Gli obiettivi di mercato della, in vista di gennaio, sono fondamentalmente due: il regista e l’attaccante. Mentre per il centrocampo non sembra ancora esserci un’idea precisa (Tolisso e Zakaria in cima alla lista del desideri), il discorso è completamente diverso per quanto riguarda la punta. La società bianconera, considerando le difficoltà nell’arriva a Vlahovic, ha deciso di puntare in maniera piuttosto decisa su Mauro. L’argentino, ormai fuori dal progetto tecnico del PSG, gradirebbe un ritorno in Italia per poter tornare ad essere protagonista su un campo da calcio (ultimamente il suo nome è stato ...

