Covid, in Austria quarantena per i viaggiatori non vaccinati (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti - Covid potrà entrare in Austria senza restrizioni. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein, spiegando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) Da lunedì solo chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino anti -potrà entrare insenza restrizioni. Ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein, spiegando ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Austria: pranzo di Natale solo per gli immunizzati, No vax in lockdown #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, in Austria quarantena per i viaggiatori non vaccinati - margherita27117 : RT @539th: Resta nettamente spostata a est la graduatoria per mortalità attuale, anche se il FVG si inserisce davanti all'Austria ed anche… - TerrinoniL : Covid, l'Austria vieta pranzi e cenoni per i no vax: 'Rimangono in lockdown' - RobertoRenga : RT @Open_gol: Record di contagi e ospedali in affanno. Il governo Draghi guarda al modello Austria. E pensa al coprifuoco per i non vaccina… -