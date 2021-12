Salernitana-Inter, Barella ammonito: era diffidato, salterà il Torino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 2021 calcistico di Nicolò Barella finirà questa sera. Nel corso di Salernitana-Inter, match valevole per l’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il calciatore nerazzurro è stato autore di un fallo in scivolata, e in netto ritardo, che l’arbitro Mariani di Aprilia ha giustamente sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione pesante per il giocatore della Nazionale visto che si tratta del quinto cartellino del campionato e dunque salterà per squalifica la partita di mercoledì prossimo contro il Torino che chiuderà il girone di andata. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 2021 calcistico di Nicolòfinirà questa sera. Nel corso di, match valevole per l’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il calciatore nerazzurro è stato autore di un fallo in scivolata, e in netto ritardo, che l’arbitro Mariani di Aprilia ha giustamente sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione pesante per il giocatore della Nazionale visto che si tratta del quinto cartellino del campionato e dunqueper squalifica la partita di mercoledì prossimo contro ilche chiuderà il girone di andata. SportFace.

