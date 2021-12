Roma, donna aggredita a bastonate e sfregiata con l’acido in zona San Basilio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando i soccorritori sono arrivati sul posto l’hanno trovata in condizioni critiche, in lacrime e con volto sfigurato dall’acido. La vittima era stata aggredita anche con una bastonata. È quanto accaduto lo scorso 2 dicembre a una cittadina dell’Est in zona San Basilio a Roma. La donna, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo che alcuni passanti l’hanno vista a terra. Sull’episodio sono in corso indagini della Squadra Mobile della capitale. La vittima, una 38enne romena, è stata colpita in pieno giorno. Si trova ancora in condizioni gravi al Policlinico Umberto I dove è stata sottoposta ad alcuni delicati interventi chirurgici. Fra le ipotesi c’è quella che ad aggredirla possa essere stato un ex , ma al momento non viene esclusa nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando i soccorritori sono arrivati sul posto l’hanno trovata in condizioni critiche, in lacrime e con volto sfigurato dal. La vittima era stataanche con una bastonata. È quanto accaduto lo scorso 2 dicembre a una cittadina dell’Est inSan. La, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo che alcuni passanti l’hanno vista a terra. Sull’episodio sono in corso indagini della Squadra Mobile della capitale. La vittima, una 38enne romena, è stata colpita in pieno giorno. Si trova ancora in condizioni gravi al Policlinico Umberto I dove è stata sottoposta ad alcuni delicati interventi chirurgici. Fra le ipotesi c’è quella che ad aggredirla possa essere stato un ex , ma al momento non viene esclusa nessuna ...

