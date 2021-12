Riforma Irpef 2022 | calcolo del risparmio netto per ogni fascia di reddito

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La notizia dell’accordo trovato sullafiscale, con l’introduzione delle 4 nuove aliquote, ha aperto la corsa alle analisi su chi risparmia di più e di meno dal prossimo anno in termini di tasse. L’operazione Draghi per il nuovo sistema di tassazione strizza l’occhio senza dubbio al ceto medio italiano. Molto più nebuloso è invece il futuro dei redditi bassi. La no tax area ad esempio verrà probabilmente lievemente rimodulata ma non si sa ancora come. Per capire il realeper i redditi medio-bassi bisognerà poi capire come verrà riordinato il sistema delle detrazioni. Intanto è arrivato il maxi-emendamento alla Legge di bilancio del governo sul tavolo della Commissione del Senato: al suo interno la conferma dei 4 nuovi scaglioni e la novità della clausola salva Bonus fiscale, secondo cui il trattamento integrativo ...