Puzzle Bobble ritornerà?

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi è cresciuto negli anni Novanta, i tempi delle sale giochi, certamente non potrà dimenticarsi di uno dei videogiochi più iconici: parliamo di, conosciuto anche come Bust-a-Move. Chi di noi della “vecchia guardia” non ha provato almeno una volta ad aiutare i simpatici draghetti Bub e Bob (provenienti a loro volta da Bubble) a far esplodere tutte le bolle?: quali news? Un ulteriore capitolo della saga è ufficialmente in lavorazione, a confermarlo è proprio La Taito Corporation, ossia l’azienda di Tokyo sviluppatrice del fortunato arcade (ma non solo, vi dice nulla Space Invaders?). Il prossimosarà fedele alla “tradizione”, per i giocatori più nostalgici, tuttavia offrirà anche alcune nuove meccaniche di gioco. ...

