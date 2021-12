Manifestanti in piazza a Tunisi per protestare contro Saied (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel giorno della festa della Rivoluzione, ad 11 anni dal tragico gesto del venditore ambulante Mohamed Bouazizi che, dandosi fuoco, fece divampare la protesta in tutto il Paese, Manifestanti sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel giorno della festa della Rivoluzione, ad 11 anni dal tragico gesto del venditore ambulante Mohamed Bouazizi che, dandosi fuoco, fece divampare la protesta in tutto il Paese,sono ...

Advertising

AnnalisaChirico : 5% adesioni per uno sciopero ‘generale’ di minoranza non è un gran successo. Molta visibilità mediatica per piccoli… - Adnkronos : Migliaia di manifestanti in #Austria contro lockdown per #novax. - aleappo53 : RT @AnnalisaChirico: 5% adesioni per uno sciopero ‘generale’ di minoranza non è un gran successo. Molta visibilità mediatica per piccoli le… - pierovecchiato : RT @AnnalisaChirico: 5% adesioni per uno sciopero ‘generale’ di minoranza non è un gran successo. Molta visibilità mediatica per piccoli le… - edistintivo : RT @AnnalisaChirico: 5% adesioni per uno sciopero ‘generale’ di minoranza non è un gran successo. Molta visibilità mediatica per piccoli le… -