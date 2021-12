Fassone | “Il Napoli è sempre stato da esempio | ADL mantiene l’equilibrio”

(Di venerdì 17 dicembre 2021)– Parla Marco, ex dirigente azzurro: “De Laurentiis hamantenuto la società in equilibrio economico finanziario”. Marco, ospite a ‘Si Gonfia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MundoNapoli : Fassone celebra ADL: “Napoli un modello per gli altri club, la sua gestione economico-finanziaria è…” - sscalcionapoli1 : Fassone: “Società indebitate? Napoli un’eccezione, ADL presidente lungimirante” - MondoNapoli : Marco Fassone su Milan-Napoli: 'Deciderà parte della classifica finale' - - MilanWorldForum : Fassone sul Milan e sul Napoli. Le dichiarazioni QUI ???? - gilnar76 : Fassone: “Vi svelo un ricordo della trattativa Quagliarella-Cavani” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fassone Napoli

: 'società senza debiti, merito di De Laurentiis che dice no ai finanziamenti, ma quando serve, aumenta il capitale' A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è ...Calcio - A Radio Marte è intervenuto Marco, ex dirigente del: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie"Sono molto legato al Napoli, Inter e Milan li guardo con grande affetto e sono felice si stiano giocando il campionato".Napoli – Parla Marco Fassone, ex dirigente azzurro: “De Laurentiis ha sempre mantenuto la società in equilibrio economico finanziario”. Marco Fassone, ospite a ‘Si Gonfia la Rete’, in onda su Radio Ma ...