(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’, dopo il netto successo con il Cagliari, si prepara a tornare in campo contro lanel match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Idovranno fare molta attenzione ai cartellini poiché nella lista deifigurano due pedine fondamentali come Lautaro Martinez e Nicolò Barella. In caso di giallo il tecnico Simone Inzaghi sarà costretto a dare a meno dei due calciatori nella prossima sfida con il. SportFace.

nonvedogioie : Comunque, Lautaro e Barella che sono diffidati è meglio perderli contro il Torino piuttosto che nel mese infernale… - Fabius039 : @sportface2016 Visto che l'incontro successivo è con la Salernitana ai diffidati converrebbe farsi dare il secondo… - sportface2016 : #SerieA Diffidati #InterCagliari, nerazzurri a rischio squalifica in vista della #Salernitana - TuttoSalerno : Salernitana, occhio ai diffidati: ci sono due tra i migliori della stagione -

Nell'ultima di campionato hanno rifilato un 4 - 0 allae, in settimana, hanno fatto ... squalificati edella sfida del Franchi Per Fiorentina - Sassuolo, i Viola non avranno ...... mentre la Fiorentina ha regolato 4 - 0 la. Andiamo a vedere le probabili formazioni di ...: Milenkovic, Bonaventura, Odriozola. Leggi anche > Pagelle dei Tifosi: i risultati di ...Diffidati Salernitana-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Torino. Ecco quali calciatori di Simone Inzaghi rischiano di saltare il prossimo turno.Solo due veri dubbi di formazione da sciogliere in casa Inter per Simone Inzaghi verso l’anticipo di domani contro la Salernitana. Uno è in attacco, l’altro a centrocampo e in particolare sulla fascia ...