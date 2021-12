Covid | Rasi a Sky TG24 | Rivedere durata Green pass | dopo 5 mesi serve booster

(Di venerdì 17 dicembre 2021) "Ilva rivisto,va fatto ililperde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus. Se fossimo in un momento di bassa circolazione non sarebbe così, ma se il virus circola molto va rivista ladel". Lo ha detto a 'Buongiorno' su Sky, Guido, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo (, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Lo ha detto a 'Buongiorno' su Sky TG24, Guido, ex direttore esecutivo dell'Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo (, AGGIORNAMENTI - ...'Per questo Natale non c'è miglior regalo per i nostri figli che uno 'scudo' per proteggersi dal virus Sars - Cov - 2'. E' così che Guido, consulente del commissario per l'emergenzaFrancesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi, invita i genitori a vaccinare i propri figli. Nel corso di formazione ...“Dopo 5-6 mesi il Green pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus, se fossimo in bassa circolazione non sarebbe un problema ma in un momento di alta circolazione s ..."Il green pass va rivisto, dopo 5 mesi va fatto il booster. Dopo 5 mesi il green pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus. Se fossimo in un momento di bassa circo ...