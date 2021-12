Calcio Napoli, Insigne si racconta: “A Napoli molti non mi hanno compreso” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano del Calcio Napoli Lorenzo Insigne si racconta a Rivista Undici, in un numero speciale dedicato alla città partenopea e in edicola da oggi. “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace. molti non mi hanno compreso del Leggi su 2anews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano delLorenzosia Rivista Undici, in un numero speciale dedicato alla città partenopea e in edicola da oggi. “La gente si è sempre aspettata tanto da me. Ho cercato di ricambiare. Ho avuto degli screzi qualche volta coi tifosi e mi dispiace.non midel

Advertising

Gazzetta_it : Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - annatrieste : Ma non ci sta nessuno, un amico, un familiare, un parente, che dica a De Laurentiis 'Sient Aurè mangiati pure la pi… - sportmediaset : Parla uno dei giocatori inseriti nell'affare #Osimhen: 'Usato dal #Napoli per una plusvalenza, mai stato a Lille'.… - Sportflash24 : Calcio #Napoli News 17 dicembre 2021 ? Report allenamento odierno ? Aggiornamenti su #Koulibaly, #Osimhen,… - carbenzo : RT @annatrieste: Ma non ci sta nessuno, un amico, un familiare, un parente, che dica a De Laurentiis 'Sient Aurè mangiati pure la pizza fat… -