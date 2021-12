Maturità 2022, Sasso: “Il Ministro deciderà entro la metà di gennaio. Per me deve tornare la prova scritta” [VIDEO] (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sul prossimo esame di Stato 2022 il Ministero dell'Istruzione scioglierà i dubbi in merito alla struttura che dovrà avere entro la metà di gennaio. Lo annuncia il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, intervenuto ad Orizzonte Scuola Tv all'intento del dibattito del 16 dicembre. L'articolo Maturità 2022, Sasso: “Il Ministro deciderà entro la metà di gennaio. Per me deve tornare la prova scritta” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sul prossimo esame di Statoil Ministero dell'Istruzione scioglierà i dubbi in merito alla struttura che dovrà avereladi. Lo annuncia il sottosegretario all'Istruzione Rossano, intervenuto ad Orizzonte Scuola Tv all'intento del dibattito del 16 dicembre. L'articolo: “Illadi. Per mela

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2022, Sasso: “Il Ministro deciderà entro la metà di gennaio. Per me deve tornare la prova scritta” [VIDEO] - orizzontescuola : Maturità 2022, quale esame per gli studenti? Talk con Sasso, Crepet e Costarelli. DIRETTA giovedì 16 dicembre alle… - Epesses59Tigre : RT @PossibileIt: #Maturità senza prove scritte anche nel 2022? Ora il Ministro prende tempo, ma questa potrebbe essere l’ennesima riforma a… - ProDocente : Maturità 2022, quale esame per gli studenti? Talk con Sasso, Crepet e Costarelli. DIRETTA giovedì 16 dicembre alle … - orizzontescuola : Maturità 2022, quale esame per gli studenti? Talk con Sasso, Crepet e Costarelli. DIRETTA giovedì 16 dicembre alle… -