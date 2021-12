Inter, Darmian non parte per Salerno con la squadra (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non c’è Matteo Darmian tra i convocati di Inzaghi per la trasferta di campionato dell’Inter contro la Salernitana Non ci sarà Matteo Darmian tra i convocati dell’Inter in vista della sfida di domani contro la Salernitana. A riferirlo è InterNews24. Inzaghi non ha voluto rischiare di portarlo con la squadra, visto che ancora non ha recuperato dal problema muscolare occorso qualche settimana fa. Rientro previsto per la sfida contro il Torino. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non c’è Matteotra i convocati di Inzaghi per la trasferta di campionato dell’contro la Salernitana Non ci sarà Matteotra i convocati dell’in vista della sfida di domani contro la Salernitana. A riferirlo èNews24. Inzaghi non ha voluto rischiare di portarlo con la, visto che ancora non ha recuperato dal problema muscolare occorso qualche settimana fa. Rientro previsto per la sfida contro il Torino. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

