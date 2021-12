Genova | un altro anno tra code e gimkane sulle strade? ' Non potremmo più sopportarlo'

Advertising

GigiEinaudi : @DonChisciotte_P Finalmente oh...un disastro dopo l'altro. La ????comunista 'economia di mercato' nel WTO Paesi dell'… - bestpartofdream : Dovevo partire da Genova alle 17:44 però il treno ha fatto un ritardo di 35 e ho perso la coincidenza, prendo il tr… - rep_genova : Un altro record per Thiago Motta, giocare senza centrocampisti e la squadra è sempre più fragile [di Marco Ferrari]… - alzastovolume : @Marifarina83 Ma Basciano non é ancora in quarantena ed é nato a Genova ed abita a Roma quindi probabilmente entrer… - Mess_Marittimo : Confcommercio Genova evidenzia tutti i disagi e le perdite economiche -

Ultime Notizie dalla rete : Genova altro

non è più in grado di affrontare i disagi nella viabilità che ha dovuto subire negli ultimi tempi: unanno tra code, disagi, gimkane fra i cantieri 'sarebbe umanamente, ed economicamente, ......dalla commissione d'inchiesta mi chiedo come mai non sia venuto fuori anche dalla Procura di"... Se nonperché è lui che si è battuto in questi anni per far sì che la commissione vedesse la ...GENOVA - Traffico in tilt in sopraelevata. Un tamponamento tra due auto sta generando lunghe code dalla foce, viaggiando verso ponente. Di per sé l'incidente non è grave ma non è stato possibile spost ...Genova - Nel rispetto del cronoprogramma, si avviano i lavori di ampliamento del terminal passeggeri dell'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Il progetto definitivo, già approvato dall'Enac nell’e ...