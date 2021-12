Uomini e Donne, la scelta infelice di Andrea Nicole e la richiesta di Elena a Leonardo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Archiviata la scelta di Isabella Ricci, nella puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne si è tenuta quella di Andrea Nicole. Purtroppo per la prima tronista trans della storia di U&D, si è trattata di una scelta infelice e poco ben vista dello staff del dating show. Spazio anche a Gemma Galgani, soprattutto nella prima parte del programma. La dama piemontese si è presentata in studio con un abito aderente per ballare con Leonardo. Alla fine è spuntata Elena che, in barba alla sua rivale, ha fatto una richiesta inaspettata a Leonardo. Gianni Sperti a Leonardo: 'sembrava volessi scappare' Tina e Gianni hanno mostrato a Gemma e Leonardo come dovevano muoversi, ma il ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Archiviata ladi Isabella Ricci, nella puntata del 15 dicembre disi è tenuta quella di. Purtroppo per la prima tronista trans della storia di U&D, si è trattata di unae poco ben vista dello staff del dating show. Spazio anche a Gemma Galgani, soprattutto nella prima parte del programma. La dama piemontese si è presentata in studio con un abito aderente per ballare con. Alla fine è spuntatache, in barba alla sua rivale, ha fatto unainaspettata a. Gianni Sperti a: 'sembrava volessi scappare' Tina e Gianni hanno mostrato a Gemma ecome dovevano muoversi, ma il ...

