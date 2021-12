Tampone per entrare in Italia e quarantena per i non vaccinati, scontro con l'Ue (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Governo tira dritto: fino al 31 gennaio servirà un Tampone per entrare in Italia dall'estero e la quarantena per i non vaccinati . "Non c'è molto da riflettere", taglia corto Mario Draghi. E ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Governo tira dritto: fino al 31 gennaio servirà unperindall'estero e laper i non. "Non c'è molto da riflettere", taglia corto Mario Draghi. E ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se il vaccino è così sicuro e non fa trasmettere il virus, perché #Speranza impone un tampone per prendere un aereo… - sole24ore : Obbligo di tampone per ingressi in Italia dai Paesi Ue. Ira di Bruxelles: Roma spieghi - SkyTG24 : Covid, stretta su ingressi da Ue: obbligo di test per tutti e quarantena per non vaccinati - Il_Populista_ : RT @valy_s: Quindi.. Al Consiglio Europeo,#Draghi dovrà spiegare che in #Italia ha imposto il #supergreenpass perché l’unica cosa che dà si… - peppelucariello : @Gianni35214778 @robersperanza Perché qui ora siamo al paradosso se hai il vaccino per venire dall’estero non basta… -