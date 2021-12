Sampdoria vs Venezia: i numeri dell'incontro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Venezia non batte la Sampdoria in Serie A dal dicembre 1962 (unica gara dagli anni ’50 in avanti giocata a dicembre nel massimo campionato tra le due squadre): il 2-0 per i veneti fu firmato dalle reti di Stivanello e Raffin. Da allora due vittorie blucerchiate e un pareggio. L’ultima sfida in ordine di tempo tra queste due squadre in Serie A risale all’11 aprile 1999, quando la Sampdoria di Luciano Spalletti si impose al Ferraris sul Venezia di Walter Novellino per 2-1: Montella su rigore, Valtolina per i lagunari e gol vittoria di Marco Antonio Lemos Tozzi, meglio noto come “Caté” (il suo unico centro in Serie A). La Sampdoria ha vinto tre delle ultime cinque gare di massimo campionato (2P), un successo in più di quanti ottenuti nelle prime 12 giornate della ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilnon batte lain Serie A dal dicembre 1962 (unica gara dagli anni ’50 in avanti giocata a dicembre nel massimo campionato tra le due squadre): il 2-0 per i veneti fu firmato dalle reti di Stivanello e Raffin. Da allora due vittorie blucerchiate e un pareggio. L’ultima sfida in ordine di tempo tra queste due squadre in Serie A risale all’11 aprile 1999, quando ladi Luciano Spalletti si impose al Ferraris suldi Walter Novellino per 2-1: Montella su rigore, Valtolina per i lagunari e gol vittoria di Marco Antonio Lemos Tozzi, meglio noto come “Caté” (il suo unico centro in Serie A). Laha vinto tree ultime cinque gare di massimo campionato (2P), un successo in più di quanti ottenuti nelle prime 12 giornatea ...

