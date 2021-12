Juventus, un centrocampista con i bagagli in mano: c’è l’indiscrezione! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Federico Pastorello è il nuovo agente del brasiliano Arthur Melo. È proprio a lui che la società bianconera si affida per una possibile cessione del centrocampista che, soprattutto da inizio campionato 2021/2022, non riesce a trovare spazio nel gioco di mister Allegri. È più complicata del previsto, però, la situazione sul mercato: l’ingaggio del brasiliano, infatti, ammonta a 5,5 milioni di euro netti più bonus, una cifra che lo rende vendibile solo a pochi club internazionali. Juventus, calciomercato, ArthurLa certezza è che Arthur, insieme ad Aaron Ramsey, sarà il primo della lista a lasciare la Continassa già a gennaio. Tra le ipotetiche destinazioni di Arthur emergono la Roma (unico club italiano attualmente interessato), il Siviglia e l’Arsenal. Infine, calciomercato.com riporta anche che non solo il club, ma anche Arthur spinge ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Federico Pastorello è il nuovo agente del brasiliano Arthur Melo. È proprio a lui che la società bianconera si affida per una possibile cessione delche, soprattutto da inizio campionato 2021/2022, non riesce a trovare spazio nel gioco di mister Allegri. È più complicata del previsto, però, la situazione sul mercato: l’ingaggio del brasiliano, infatti, ammonta a 5,5 milioni di euro netti più bonus, una cifra che lo rende vendibile solo a pochi club internazionali., calciomercato, ArthurLa certezza è che Arthur, insieme ad Aaron Ramsey, sarà il primo della lista a lasciare la Continassa già a gennaio. Tra le ipotetiche destinazioni di Arthur emergono la Roma (unico club italiano attualmente interessato), il Siviglia e l’Arsenal. Infine, calciomercato.com riporta anche che non solo il club, ma anche Arthur spinge ...

