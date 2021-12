Belen e Michele Morrone | spunta tutta la verità | Ecco perché sono stati beccati mano nella mano

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Rodriguez e, protagonista di "365 Giorni",nelle scorse oredai paparazzi di "Whoopsee" in un club milanese. Ovviamente è esploso il gossip, e la notizia bomba ha iniziato ad apparire su tutti i giornali di cronaca rosa. La cosa che più ha fatto alimentare i sospetti è che la modella argentina non compare da diverse settimane accanto ad Antonino Spinalbese, dal quale nel luglio dello scorso anno ha avuto la piccola Luna Marì. Ma cosa è successo tra l'attore pugliese e la showgirl? Cosa stavano facendo insieme? E, soprattutto,hanno fatto chiacchierare tutti per quel gesto affettuoso come tenersi per ...