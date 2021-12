(Di martedì 14 dicembre 2021) “C’è un’ampia normativa internazionale dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo che prevede ild’ascolto del minore. Ma poi anche in Italia, la legge 219 del 2017 sul consenso informato, banalizzata ma importantissima perché il momento del consenso è quello della costruzione dell’alleanza terapeutica tra persona e sanitario; e perché sancisce ildi tutela del minore adle, con una discriminante, la sua capacità di discernimento e piena consapevolezza”. Ad intervenire con l’Adnkronos suldel minore ad essere ascoltato in caso di disaccordo con il genitore su scelte ad esempio di natura sanitaria come la vaccinazione, è Davidpresidente nazionale dell’Ordine degli. “La ...

Advertising

lifestyleblogit : Scuola, Lazzari (psicologi): 'Si tuteli diritto minori ad esprimere proprie decisioni' - - telodogratis : Scuola, Lazzari (psicologi): “Si tuteli diritto minori ad esprimere proprie decisioni” - zazoomblog : Scuola Lazzari (psicologi): “Si tuteli diritto minori ad esprimere proprie decisioni” - #Scuola #Lazzari #(psicolo… - StraNotizie : Scuola, Lazzari (psicologi): 'Si tuteli diritto minori ad esprimere proprie decisioni' - fisco24_info : Scuola, Lazzari (psicologi): 'Si tuteli diritto minori ad esprimere proprie decisioni': 'La legge 219 del 2017sul c… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Lazzari

Adnkronos

Ad intervenire con l'Adnkronos sul diritto del minore ad essere ascoltato in caso di disaccordo con il genitore su scelte ad esempio di natura sanitaria come la vaccinazione, è David...Ad intervenire con l'Adnkronos sul diritto del minore ad essere ascoltato in caso di disaccordo con il genitore su scelte ad esempio di natura sanitaria come la vaccinazione, è David...“C’è un’ampia normativa internazionale dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo che prevede il diritto d’ascolto del minore. Ma poi anche in Italia, la legge 219 del 2017 sul consenso info ...Baricella (Bologna), 14 dicembre 2021 - Le elementari Munari di Baricella chiudono da oggi fino al 23 dicembre e riaprono a gennaio. A deciderlo un’ordinanza del sindaco, Omar Mattioli: "C’è un focola ...