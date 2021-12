Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris con la Val Gardena. Feeling mai idilliaco con la Saslong (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarà la Val Gardena il palcoscenico delle prossime gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Come tradizione sulla splendida pista denominata Saslong si correranno un superG ed una discesa, prima di spostarsi in Alta Badia per due giganti. Rimanendo nel comparto della velocità, la domanda sarà sempre la solita: Dominik Paris riuscirà a spezzare il tabù della pista di casa? Il fuoriclasse altoatesino, infatti, ha vinto gare in mezzo mondo, letteralmente, ma sul tracciato gardenese ha sempre, incredibilmente, fatto fatica. I numeri, come spesso capita, non mentono mai. Dominik Paris sulla Saslong non ha mai vinto e ha conquistato solamente due podi (uno per specialità). Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i suoi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarà la Valil palcoscenico delle prossime gare valevoli per la Coppa del Mondo di sci2021-2022. Come tradizione sulla splendida pista denominatasi correranno un superG ed una discesa, prima di spostarsi in Alta Badia per due giganti. Rimanendo nel comparto della velocità, la domanda sarà sempre la solita:riuscirà a spezzare il tabù della pista di casa? Il fuoriclasse altoatesino, infatti, ha vinto gare in mezzo mondo, letteralmente, ma sul tracciato gardenese ha sempre, incredibilmente, fatto fatica. I numeri, come spesso capita, non mentono mai.sullanon ha mai vinto e ha conquistato solamente due podi (uno per specialità). Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i suoi ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - sportface2016 : #Sci, le parole di Sofia #Goggia: 'Basta astio con #Brignone' - bobinetv : Oggi e domani, a Pila, la prima edizione della gara di sci alpinismo Top 50 #valledaosta #sci -… -