Ajax | Onana aderisce a ‘Common Goal’ | parte del suo stipendio a bambini camerunensi

(Di martedì 14 dicembre 2021) Andréha aderito al movimento, strutturati per aiutaree generalmente individui meno fortunati in giro per il mondo. Il portiere camerunense, tesserato dell’e nel mirino dell’Inter per il dopo-Handanovic, donerà in beneficenzadel suo. Come riportato da ‘Sport’, infatti,concederà l’1% del suo salario mensile a organizzazioni che aiutano i giovani con disabilità visive in Camerun; l’estremo difensore del club di Amsterdam ha accettato di buon grado la proposta di Juan Mata, il quale ha dato il via all’iniziativa nel 2017, trovando d’accordo oltre 200 calciatori in tutto il mondo. Gesto lodevole di, che non dimentica certamente le sue origini dopo il successo come calciatore ...

Per i Campioni d'Italia, il primo nodo da sciogliere è quello della porta e il nome è solo uno: André. Il portiere camerunense difende la porta dell'ma è in scadenza a Giugno 2022 e non ...Commenta per primo Il Portiere del Manchester United Dean Henderson , indiziato numero uno per raccogliere l'eredità di Andrètra i pali dell', potrebbe a sorpresa rimanere con i Red Devils come confermato dal tecnico Ralf Rangnick :'È una posizione nella quale abbiamo tre buoni interpreti, forse quattro o cinque. ...André Onana ha aderito al movimento 'Common Goal', strutturati per aiutare bambini e generalmente individui meno fortunati in giro per il mondo. Il portiere camerunense, tesserato dell'Ajax e nel miri ...Andre Onana ripercorre in esclusiva gli scorsi mesi: "Non potevo nemmeno entrare in uno stadio". Sul futuro: "Voglio essere il più forte".