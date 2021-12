15enne muore dopo un pasto al ristorante | Procura Napoli indaga

(Di martedì 14 dicembre 2021) Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, L. P., sulla quale stando ladiche contesta a un ristoratore di ...

Il, dopo avere consumato del sushi con delle amiche lo scorso 23 novembre, ha cominciato ad accusare i sintomi di una intossicazione, sembrerebbe determinata dal batterio della salmonella. ...Nove giorni più tardi, il cuore di una, brillante studente liceale di Soccavo, ha smesso di battere. Sulla sua morte - come riporta l'edizione napoletana del sito web repubblica.it - adesso ...Il giovane si è sentito male dopo essere andato a mangiare in un ristorante giapponese di cui è titolare uno degli indagati. Il medico aveva prescritto al ragazzo una terapia domiciliare ...Una tragedia . A soli 15 anni è morto dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese. Aveva solo 15 anni e si chiamava Luca Piscopo ...