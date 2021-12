Pagelle Roma-Spezia 2-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Advertising

Sport_Fair : #RomaSpezia, le pagelle di SportFair: la squadra di #Mourinho torna al successo dopo due sconfitte consecutive - sportface2016 : #RomaSpezia 2-0, le pagelle e il tabellino - zazoomblog : Pagelle Roma Spezia: TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo - #Pagelle #Spezia: #match #primo #tempo - siamo_la_Roma : ?? Le pagelle dei quotidiani ?? #Mayoral affianca #Abraham ?? Ecco le possibili scelte di #Mourinho #ASRoma - LALAZIOMIA : Sassuolo-Lazio 2-1: la cronaca e le pagelle della partita - Roma Today -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Spezia Ledei protagonisti del match trae Spezia, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Abraham, Smalling FLOP: Erlic, Gyasi VOTI Al termine ......30 Inter - Torino 18:30- Sampdoria 20:45 Empoli - Milan 20:45 Napoli - Spezia Leggi anche Sorteggio Champions, Villarreal - Juventus e Inter - Liverpool negli ottavi Ledi Atalanta - ...Il programma dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022, che vede otto match previsti tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre. Le vincenti si qualificheranno per gli ottavi, dove troveranno le ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Roma Spezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Spezia, valido per la 17ª giornata d ...